Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Flucht nach tödlicher Schlägerei in England endet in Frankfurt

Er kam aus Sheffield und wollte wohl nach Shanghai: Die Polizei hat am Frankfurter Flughafen einen 25-Jährigen festgenommen. Er soll einen Mann getötet haben.

Am Frankfurter Flughafen ist die Flucht eines Mannes gestoppt worden, der sich offenbar ins chinesische Shanghai absetzen wollte, um der Strafverfolgung in England zu entgehen. Das teilte die am Flughafen stationierte Bundespolizeidirektion am Freitag mit. Deren Beamte hatten den Gesuchten bereits am Mittwoch im Transitbereich festgenommen.

Der 25 Jahre alte chinesiche Staatsbürger wird dringend verdächtigt, einen 24-Jährigen in der Nacht zum Dienstag bei einer Schlägerei im britischen Sheffield so schwer verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen starb. Hintergründe der Tat wurden nicht bekannt.

Briten hatten Polizei in Frankfurt um Mithilfe gebeten

Direkt nach der brutalen Schlägerei sei der Tatverdächtige zunächst nach Irland geflohen, von wo aus er über Frankfurt offenbar nach China ausreisen wollte. Die britischen Behörden hatten sich an die Kollegen in Frankfurt gewandt und um deren Mithilfe gebeten.

Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt und wartet auf seine Auslieferung an die britischen Justizbehörden.