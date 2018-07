Dramatische Szenen beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt: Drei Menschen retten sich mit Sprüngen aus dem Fenster und werden dabei schwer verletzt. 32 Betroffene brauchen erst einmal eine neue Bleibe.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt haben sich drei Menschen auf der Flucht so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Sie waren bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag aus dem Fenster gesprungen, wie die Polizei mitteilte.

Die anderen der insgesamt 32 Bewohner seien in einer Behelfsunterkunft untergekommen. Denn das Haus sei erst einmal unbewohnbar geworden.

Brandursache unklar

Das Feuer in dem laut Polizei überwiegend von Flüchtlingen bewohnten Gebäude war gegen halb zwei in der Nacht vermutlich in der Waschküche ausgebrochen. Dort hätten auch noch zwei Matratzen gelegen. Sechs Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen - darunter zwei der Bewohner, die aus dem Fenster sprangen.

Was zu dem Brand führte, wissen die Ermittler noch nicht. Ein technischer Defekt ist demnach ebenso möglich wie Brandstiftung, die auch auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sein könnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.