Zehn Drohnensichtungen am Frankfurter Flughafen

Drohnensichtungen haben im vergangenen Jahr an zehn Tagen zu Einschränkungen am Frankfurter Flughafen geführt.

In zwei Fällen musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden, wie das Wirtschaftsministerium auf eine FDP-Anfrage mitteilte. Während die Einstellung am 24.September nur 6 Minuten dauerte, summierten sich die Behinderungen am 6.Juli auf 85 Minuten.

Im Umkreis von 1,5 Kilometer um den Flughafen sind keine ungenehmigten Drohnenflüge erlaubt. Andernfalls drohe eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, so Betreiber Fraport.