Streik am Freitag bei Lufthansa-Tochter Discover

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines streiken am Freitag die Piloten und das Kabinenpersonal. Auch der Flughafen Frankfurt ist davon betroffen. Der Ausstand soll 24 Stunden dauern.

Der für Freitag angekündigte Crew-Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover hat erste Auswirkungen. Das Unternehmen hat zehn Flüge, die es eigentlich am Freitag für die Muttergesellschaft Lufthansa in München fliegen sollte, zurückgegeben. Dort bemüht man sich nach Angaben eines Sprechers, die Flüge anderweitig mit Flugzeugen und Besatzungen darzustellen.

Noch unklar war hingegen am Donnerstagnachmittag, ob die aus Frankfurt geplanten Abflüge der Discover Airlines stattfinden können. Man tue alles, um möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen, betonte eine Discover-Sprecherin. Ob Flüge gestrichen werden müssten, könne sie noch nicht sagen.

Das Unternehmen hatte ursprünglich von rund 20 Abflügen aus Frankfurt im Streikzeitraum gesprochen. Auf dem Flugplan des Flughafens waren für Freitag 14 Starts gelistet, von denen einer nach Cancun in Mexiko gestrichen wurde. Von 15 geplanten Landungen sind zwei aus Cancun und Philadelphia abgesagt. Bestreikt werden grundsätzlich nur Abflüge aus Deutschland, was aber auch Folgen für Anschlussflüge haben kann.

96 Prozent für Streik

Den Warnstreik hatte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in einem Rundschreiben angekündigt, wie die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters am Mittwochabend zuerst berichteten. Er soll demnach 24 Stunden dauern.

Laut der VC-Ankündigung, die auch dem hr vorliegt, wird die Arbeit von Freitag 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr niedergelegt. Am Flughafen Frankfurt werde ab 6.30 Uhr ein Streikcafé in den Gewerkschaftsräumen zur Verfügung stehen, heißt es in dem Streikaufruf.

In einer am Dienstag beendeten Urabstimmung hatten laut VC knapp 96 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik gestimmt. Es geht um Erst-Tarifverträge in dem erst vor zweieinhalb Jahren gegründeten Ferienflieger.

Verhandlungen über Erst-Tarifvertrag gescheitert

Die Verhandlungen über einen Erst-Tarifvertrag für die rund 420 Piloten des Ferienfliegers erklärte die VC für gescheitert und hielt dem Unternehmen eine Hinhaltetaktik vor.

Der Leiter der Ufo-Tarifpolitik, Harry Jaeger, kritisierte, dass sich Discover als "hippes Start-up" geriere, dessen Mitarbeiter allein wegen eines tollen Spirits weit unterdurchschnittliche Arbeitsbedingungen akzeptierten. "Fakt ist, die Discover-Kabine macht einen fantastischen Job, kann davon aber kaum die Miete zahlen."

Kabinenpersonal streikt zeitgleich

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ruft ihre Mitglieder für dieselbe Zeit zum Streik auf, wie sie am späten Mittwochabend mitteilte. Auch für die Kabinen-Crews gibt es bisher keinen Tarifvertrag.

Der Ferienflieger der Lufthansa-Gruppe war im Corona-Sommer 2021 zunächst unter dem Namen "Eurowings Discover" gestartet und später in "Discover Airlines" umbenannt worden. Die bislang 24 Flugzeuge werden an den Drehkreuzen Frankfurt und München auf Lang- und Mittelstrecken eingesetzt. Die Fluggesellschaft fliegt vor allem touristische Ziele an.

Discover: "Waren in sehr guten Gesprächen"

Discover Airlines kritisierte die Entscheidung zum Streik. Man gehe "aktuell von weitreichenden Auswirkungen" des Streiks auf den Flugbetrieb und für die Passagiere aus. Es werde ein Ersatzflugplan erarbeitet. Priorität sei, so "viele Reisende wie möglich an ihr Ziel zu bringen".

Der VC warf Discover vor, die Verhandlungen Anfang des Jahres einseitig für gescheitert erklärt zu haben und weitere Gesprächsangebote kategorisch abzulehnen. Man sei "in sehr guten, fortgeschrittenen Gesprächen mit der VC" gewesen. Es hätten Teileinigungen vorgelegen und die klare Absicht, "rasch zum Abschluss zu kommen". Ungeachtet der neuen Entwicklungen werde das Unternehmen die Vergütung und Arbeitsbedingungen der Cockpit-Mitarbeitenden "zeitnah anheben".

Ein erster Warnstreik der Piloten am Tag vor Heiligabend war für die meisten Passagiere glimpflich verlaufen. Discover konnte die Flüge in Zeiten außerhalb des fünfstündigen Streikfensters verlegen. Bei einem längeren Ausstand könnte es hingegen schnell zu Flugausfällen kommen.