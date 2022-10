Auf dem Frankfurter Flughafen ist im Fahrwerkschacht eines Flugzeugs der Lufthansa ein toter Mann entdeckt worden. Die Airline bestätigte nun, dass die Maschine aus der iranischen Hauptstadt Teheran kam.

Arbeiter haben bei Wartungsarbeiten auf dem Frankfurter Flughafen einen toten Mann entdeckt. Er habe in dem Fahrwerkschacht eines Flugzeugs gelegen, wie die Frankfurter Polizei mitteilte. Neben der Leiche habe eine Sauerstoffdose mit Maske gelegen, hieß es weiter. Der Tote sei dort erst vier Stunden nach Beginn der Wartungsarbeiten am Donnerstagvormittag gefunden worden.

Eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte dem hr am Freitag, dass das Flugzeug aus der iranischen Hauptstadt Teheran kam. Zuerst hatte bild.de berichtet. Blinde Passagiere seien sehr selten, so die Sprecherin weiter.

Lufthansa streicht Flüge - und hebt am Samstag wieder ab

Voraussichtlich am Samstag werde die Verbindung aus Frankfurt wieder aufgenommen, teilte die Lufthansa am Freitag mit, nachdem der Konzern mehrere Flüge in den Iran gestrichen hatte. Auch die Tochter Austrian Airlines werde wieder fliegen, wobei die Sicherheitsmaßnahmen für die Maschinen am Flughafen Teheran verschärft würden.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Einer Sprecherin zufolge soll eine Obduktion angeordnet werden. Die Identität des Toten sei noch unklar.