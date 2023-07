Ab in den Urlaub: Koffer am am Freitag am Flughafen in Frankfurt

Ab in den Urlaub: Koffer am am Freitag am Flughafen in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Mehr Personal, frühe Anreise, Ersatzbusse: Zum Ferienbeginn fahren Fraport und Bahn mehr Personal auf, um Chaos an Bahnhöfen und am Flughafen zu verhindern. Im Regionalverkehr sorgen einige Baustellen für Verkehrsbehinderungen.

Die Sommerferien haben begonnen: Neben Hessen beginnen zeitgleich auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die großen Schulferien. Und wenn wieder alle gleichzeitig in die Ferien durchstarten, kann es nicht nur auf den Straßen eng werden, wo viele Baustellen den Reiseverkehr bremsen. Der ADAC warnt vor Staus an diesem Wochenende.

Wer nicht mit dem Auto auf den Autobahnen unterwegs ist, dürfte mit dem Flieger abheben oder mit der Bahn in den Urlaub fahren. Im Flugverkehr will der Frankfurter Flughafen-Betreiber Fraport mehr Personal aufstellen. Und die Deutsche Bahn?

Bahn setzt mehr Servicekräfte ein

Die Bahn setzt an den Hauptreisetagen und an den Wochenenden zusätzliche Servicekräfte ein, wie eine Sprecherin mitteilte. Diese helfen an den großen Hauptbahnhöfen beim Ein- und Aussteigen oder bei Fragen zur Reise.

Audiobeitrag Audio U- und S-Bahn-Sperrungen in den Sommerferien Audio Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Die Sprecherin empfahl Fahrgästen eine Sitzplatzreservierung, dies gelte besonders für das Wochenende zum Ferienstart, und verwies auf die Tagesrandzeiten, in denen die Bahnen weniger stark genutzt werden. Auch die Auslastungsanzeige in der App DB Navigator könne bei der Planung helfen.

Rechtzeitig an den Flughafen anreisen

Eng werden könnte es zudem am Frankfurter Flughafen. Betreiber Fraport erwartet am ersten Ferienwochenende an jedem einzelnen Tag mehr als 200.000 Fluggäste – fast so viele wie an den Verkehrsspitzen vor der Corona-Flaute.

Reihe von Maßnahmen So will der Frankfurter Flughafen ein Ferien-Chaos verhindern Ewige Schlangen, verpasste Flüge, Chaos am Terminal: All das soll dieses Jahr zum Ferien-Start in Hessen am Frankfurter Flughafen ausbleiben. Der Betreiber Fraport will dafür mit einem neuen Service sorgen. Und klaren Zeitvorgaben für Reisende. Zum Artikel

Fraport appellierte an die Reisenden, sich gut auf die Flugreise vorzubereiten und digitale Angebote zu Parkplätzen, Check-in, Gepäckaufgabe und Zeitfenstern an den Sicherheitskontrollen zu nutzen. Menschen, die ihr Gepäck am Schalter aufgeben wollen, sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein – aber nicht früher. Für Reisende mit Handgepäck reichten zwei Stunden. Am Freitag kam es bei 1.370 Starts und Landungen zwischenzeitlich zu längeren Schlangen – nicht ungewöhnlich für den Ferienstart. Fraport sprach von einem "geordneten und stabilen Betrieb".

Augen auf: die Polizei am Zaun rund um den Frankfurter Flughafen Bild © picture-alliance/dpa

Nachdem kürzlich Klimaaktivisten die Flughäfen Hamburg und Düsseldorf stundenlang lahmgelegt hatten, schließen die Beamten der Bundespolizei nicht aus, dass es auch in Frankfurt zu solchen Protesten kommen könnte: "Wir haben personell aufgestockt und nehmen das ganze Wochenende in den Blic", sagte ihr Sprecher Jörg Martienßen. Mit dem Airport-Betreiber Fraport und der für die Zufahrtsstraßen zuständigen Landespolizei stimme sich die Bundespolizei eng ab.

Abfertigung soll schneller gehen

Der Flughafen hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, damit ein Abfertigungschaos wie im vergangenen Jahr ausbleibt. Dazu gehören neben der digitalen Technik mehr Personal, eine engere Abstimmung mit den Fluggesellschaften und ihren Dienstleistern sowie eine exaktere Planung jeder einzelnen Flugzeugabfertigung.

Unplanbare Ereignisse könnten aber dennoch den Betrieb durcheinanderwirbeln. So rechnet die Bundespolizei nach eigenen Angaben mit Klebe-Aktionen von Klimaaktivisten.

Frankfurt sperrt Tunnel und legt U-Bahn-Linien lahm

Auch für Daheimbleibende gilt nicht überall freie Fahrt, denn die Bahn baut in den Ferien auf mehreren Strecken im ÖPNV: In Frankfurt werden ab Samstag wichtige S- und U-Bahnstrecken gesperrt, um veraltete Schienen, Weichen und weitere Technik zu erneuern.

Der City-Tunnel der S-Bahn zwischen Südbahnhof und Ostendstraße wird komplett dicht gemacht. Die Linien S3 bis S6 fahren dann gar nicht mehr in den Tunnel hinein, auch nicht auf Seite des Hauptbahnhofs.

Baustellen in den Sommerferien Schon wieder Sperrung im Frankfurter S-Bahn-Tunnel In den Sommerferien werden Teile des Frankfurter S-Bahn-Tunnels erneuert, diesmal rund um den Südbahnhof. Außerdem fahren wegen Bauarbeiten keine U-Bahnen zum Hauptbahnhof. An der gleichzeitigen Sperrung gibt es Kritik. Zum Artikel

Zudem wird ein U-Bahn-Tunnel gesperrt, die U4 fährt deshalb gar nicht, die U5 nur teilweise. Als Ersatz gibt es Busse und eine Sonderlinie der Straßenbahn. Im S-Bahnverkehr sollen zusätzliche Bahnen sowie der Umstieg in den sonstigen öffentlichen Nahverkehr weiterhelfen. Ab 4. September sollen die Bahnen wieder wie gewohnt rollen.

Kritik von Fahrgastverband Pro Bahn

Kritik an der gleichzeitigen Sperrung der S- und U-Bahnstrecken in Frankfurt kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn Hessen: "Die Ballung der beiden Maßnahmen ist inakzeptabel", heißt es in einem Statement. Der Ersatzverkehr würde nicht ausreichen, um die vielen Pendler und Reisenden aufzunehmen.

Für die Arbeiten bei den U-Bahnen zeigt der Verband indes Verständnis. Die erneute Teilsperrung des S-Bahntunnels sei aber verwunderlich, weil der Citytunnel bereits jahrelang wegen Modernisierungsarbeiten immer wieder gesperrt worden ist.

Bahn-Bauarbeiten auch im Odenwald und in Nordhessen

Im Odenwald entsteht ein neues elektronisches Stellwerk im Bereich Fürth-Weinheim, vom 31. Juli bis 11. August folgt ein Gleiserneuerung zwischen Michelstadt und Höchst. Ab 24. Juli bis 1. September werden in Mittelhessen Gleise zwischen Lich und Nidda erneuert, wie die Bahn mitteilte.

Gearbeitet wird zudem an der S-Bahn-Strecke zwischen Eppstein (Main-Taunus) und Niedernhausen (Rheingau-Taunus) ab dem 22. Juli bis zum 13. August. Es gibt ein Ersatzangebot unter anderem mit Bussen. Reisende sollen sich vor Antritt der Fahrt noch einmal über aktuelle Fahrtmöglichkeiten informieren, empfahl die Bahn.

Und dann gibt es noch die schon länger laufenden Bauarbeiten, wie diejenigen in Nordhessen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover–Würzburg zwischen Fulda und Kassel. Diese Arbeiten werden nach bisherigem Plan noch bis 9. Dezember andauern.