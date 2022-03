Die Flugsicherung hat vor möglichen Flugverspätungen gewarnt.

Ursache seien Engpässe in den Lufträumen von Frankreich und Polen, wie die bundeseigene Gesellschaft am Montag berichtete. Polen hat zivile Überflüge wegen des Ukraine-Kriegs verlagert. In Frankreich installiere die französische Flugsicherung DSNA ein neues Kontrollsystem.