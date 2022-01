In den kommenden Nächten könnte es in Alsfeld (Vogelsberg), Marburg, Bad Hersfeld sowie in Allendorf und Korbach (beide Waldeck-Frankenberg) lauter werden.

Grund dafür sind in Fritzlar stationierte Tiger-Kampfhubschrauber. Bundeswehr-Piloten sollen dort Nacht- Flugübungen vornehmen, um zu lernen, wie sie bei Dunkelheit klarkommen. Dabei müssen sie bis Donnerstag auch bewohnte Gebiete überfliegen, kündigte die Bundeswehr an. Um die Belastung für Anwohner und Anwohnerinnen zu minimieren, sollen immer andere Strecken geflogen werden.