Am Frankfurter Flughafen ging am Donnerstagmorgen für rund eine halbe Stunde nichts mehr. Grund war eine Drohne, die am Airportgelände gesichtet wurde.

Wegen der Sichtung einer Drohne ist der Frankfurter Flughafen am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich gesperrt worden. Es fanden zwischen 7:45 Uhr und 8:18 Uhr weder Starts noch Landungen statt, wie ein Sprecher des Airportbetreibers hessenschau.de sagte. Die Drohne war gegen 7:40 Uhr am Gelände des Flughafens gesichtet worden.

Die Bundespolizei ermittelt derzeit noch vor Ort - unter anderem flog ein Hubschrauber die Umgebung auf der Suche nach der Drohne ab. Passagiere, die nach Frankfurt reisen oder aus Frankfurt starten wollten, mussten während der Sperrung teilweise in den Fliegern ausharren.

Drohnensichtungen häufen sich

In Deutschland sind Drohnenflüge über den Start- und Landebereich an Flughäfen verboten. Ihre Zahl nimmt dennoch stetig zu. So registrierte die Deutsche Flugsicherung (DFS) im vergangenen Jahr 125 Behinderungen im Großraum von Flughäfen - die meisten Störungen (31) gab es am Flughafen Frankfurt, gefolgt von Berlin-Tegel (17), München (14) und Hamburg (12). 2017 wurden bundesweit 88 Störungen durch Drohnen an Flughäfen gemeldet.

Sendung: hr-iNFO, 9.5.2019, 8 Uhr