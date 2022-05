Absturzstelle: Trümmerteile im Gebirge in Nepal

Absturzstelle: Trümmerteile im Gebirge in Nepal Bild © picture-alliance/dpa

Ehepaar aus Fernwald unter Absturz-Opfern in Nepal

22 Menschen waren an Bord der Unglücksmaschine in Nepal - keiner der Insassen überlebte den Absturz. Unter den Toten waren ein Mann und eine Frau aus Fernwald bei Gießen.

Es hat den ganzen Tag gedauert, aber mittlerweile seien alle Leichen geborgen. Das teilte die nepalesische Zivilluftfahrtbehörde am Dienstagmorgen mit. Zehn Leichen seien bereits in die Hauptstadt Kathmandu überführt worden, die anderen 12 sollen folgen.

Unter den Absturz-Opfern befinden sich nach Informationen des ARD-Studios Südasien eine 56 Jahre alte Psychotherapeutin und Yogalehrerin, die sich in Nepal eine Auszeit nahm. Sie schrieb demnach bereits 2020 ein Buch über ihre Zeit im Himalaya. Ihr 57 Jahre alter Mann saß mit ihr im Flugzeug. Beide kommen aus Fernwald (Gießen).

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Montag, die Polizei habe die Angehörigen informiert. Zuvor hatte schon das Auswärtige Amt bestätigt, dass zwei Deutsche an Bord des abgestürzten Passagierflugzeugs waren.

Rund 200 östlich des Flughafens in der Hauptstadt Kathmandu passierte das Unglück. Bild © picture-alliance/dpa

Funkkontakt abgebrochen

Die Maschine der Fluggesellschaft Tara Air war für einen 20-minütigen Flug von Pokhara zur Gebirgsstadt Jomsom unterwegs, einem beliebten Ausgangspunkt für Bergwanderungen im Himalaya. Die nepalesische Armee postete am Morgen auf Twitter eine Luftaufnahme, die auf einem Berghang verstreute Trümmerteile zeigte.

Der Funkkontakt zu dem Passagierflugzeug war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start im Westen Nepals abgebrochen. An Bord der Maschine vom Typ Twin Otter waren 22 Menschen: drei Besatzungsmitglieder und 19 Passagiere, unter ihnen die beiden Deutschen und vier Inder. Die restlichen Passagiere waren den Angaben zufolge Nepalesen.

Schlechtes Wetter im Absturzgebiet

Warum die Maschine in den Bergen abstürzte, ist bislang noch nicht geklärt. Zum Absturzzeitpunkt herrschte allerdings schlechtes Wetter in der Gebiet. Die Flugroute Pokhara-Jomsom gilt als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal. Seit 1997 starben nach Angaben der "Nepali Times" bei fünf Flugzeugabstürzen auf dieser Strecke mindestens 74 Menschen.

Am Montagmorgen hatte eine Suchmannschaft das Wrack gefunden. Nach Behördenangaben liegt das Wrack in einer Höhe von 3.800 bis 4.000 Metern in den Bergen.