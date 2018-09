Ein 53 Jahre alter Mann aus Darmstadt soll seine Mutter getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft warf er der 76-Jährigen einen Fön in die Badewanne. Der Mann wurde festgenommen.

Ein Stromschlag dürfte zum Tod der 76 Jahre alten Frau geführt haben, deren Leiche Polizisten am Samstag in einer Wohnung in Darmstadt gefunden haben. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntag mitteilte, geht sie davon aus, dass die Frau getötet wurde. Ihr 53 Jahre alter Sohn, der gemeinsam mit ihr in der Wohnung lebte, soll ihr einen Fön in die Badewanne geworfen haben.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem der 53-Jährige sich ihm offenbart hatte, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Zum möglichen Motiv des 53-Jährigen machten die Ermittler noch keine Angaben.

Der Tatverdächtige soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

