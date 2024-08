Foto führt zu Festnahme von Dieb am Flughafen-Fernbahnhof in Frankfurt

Die Polizei hat dank einer Zeugin am Sonntag einen Dieb am Flughafen-Fernbahnhof in Frankfurt geschnappt.

Laut einer Mitteilung vom Dienstag hatte die Frau einen Mann beobachtet, der mehrere Gepäckstücke trug. Sie sprach ihn zunächst an und schoss dann ein Foto. Mit diesem konnte der Kriminelle später gefunden werden.