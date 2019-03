Ende in Sicht: Im sogenannten Elysium-Prozess am Limburger Landgericht werden am Donnerstag die Urteile gegen die vier Angeklagten erwartet. Sie sollen ein riesiges Kinderporno-Netzwerk betrieben haben.

Fast zwanzig Verhandlungstage, aber vergleichsweise wenige Zeugen: Der Elysium-Prozess ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Angeklagt sind ein 41-Jähriger aus Hessen, zwei 57 und 58 Jahre alte Männer aus Baden-Württemberg sowie ein 63-Jähriger aus Bayern. Sie sollen die im Juni 2017 zerschlagene Kinderporno-Plattform Elysium aufgebaut und betrieben haben, im Darknet, einem verborgenen Teil des Internets.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen zwischen knapp vier Jahren bis hin zu neun Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidiger blieben mit ihren Forderungen nur wenig darunter oder stellten das Strafmaß ins Ermessen des Gerichts. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den bevorstehenden Urteilen.

Die vier Männer auf der Anklagebank sollen nicht nur Nutzer gewesen sein, sondern zusammen auch die mutmaßliche Führungsriege der Plattform. Elysium war die wohl größte Kinderpornographie-Plattform, die deutsche Ermittler jemals ausheben konnten. Im Juni 2017 gelang es Spezialisten der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und des Bundeskriminalamts, die Plattform zu schließen und gleichzeitig auch die Verantwortlichen auszumachen.

Einer der Angeklagten stammt aus dem Kreis Limburg-Weilburg. In seinen Geschäftsräumen beschlagnahmten die Ermittler den Server, über den die Plattform betrieben wurde. Weil der 41-jährige Mann aber zusammen mit den drei anderen Angeklagten als eine Art Führungsteam agiert haben soll, wurden die Anklagen zusammengelegt und als ein Verfahren ans Limburger Landgericht gegeben.

"Jeder konnte sich das passende Material leicht herausgreifen - so leicht wie im Online-Shopping", sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Plattform war aufgeteilt in einen Foren- und einen Chatbereich. Mitglieder mussten sich nicht - wie auf anderen Plattformen üblich - durch Postings verifizieren, also zeigen, dass sie keine Ermittler sind. Das hatte zur Folge, dass jeder auf die Inhalte zugreifen konnte. Außerdem waren die Postings fein säuberlich nach Alter und Geschlecht der Opfer und Vorlieben der Nutzer sortiert. Für sie war damit die Suche nach Material sehr einfach.

Den Männern werden zum Teil unterschiedliche Taten zur Last gelegt: Der Server-Betreiber aus Limburg-Weilburg soll nach dem Willen der Ermittler mehr als sieben Jahre lang in Haft.

Der Bayer hat die höchste Strafe zu befürchten. Ihm wird nicht nur der Mitbetrieb der Plattform vorgeworfen, sondern auch der reale Missbrauch zweier Kinder. Für ihn fordert die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung.

Der 57-jährige Angeklagte aus Baden-Württemberg soll als einfacher Moderator ein eher kleines Licht auf der Plattform gewesen sein, während der 58-Jährige Baden-Württemberger als Kopf oder gar "Schöpfer" der Plattform gilt. Die Staatsanwaltschaft hat hier knapp vier Jahre sowie fünf Jahre und acht Monate gefordert.

Recht unterschiedlich. Die drei Angeklagten aus Hessen und Baden-Württemberg haben sich vergleichsweise kooperativ gezeigt. Sie verfolgten den Prozess aufmerksam, aber relativ still.

Drei der vier Angeklagten im Elysium-Prozess mit ihren Verteidigern. Bild © picture-alliance/dpa

Der Angeklagte aus Bayern fiel dagegen eher mit langen Monologen auf, in denen er sich vorwiegend selbst bemitleidete. Sein letztes Wort dauerte ein knappe halbe Stunde. Alle aber haben schon zu Beginn der Verhandlung die Vorwürfe der Anklageschrift im Wesentlichen gestanden. Allerdings mit zum Teil fragwürdigen Begründungen ihres Tuns.

Das Gericht stellte Fragen zu diesen Erklärungen, woraufhin sich die Angeklagten zum Teil in Widersprüche verstrickten - oder irgendwann gar keine Antworten mehr wussten. Wie das Gericht die Einlassungen bewertet, ließ es sich bislang nicht anmerken. Die Staatsanwältin hat ihre Meinung dazu aber deutlich gemacht: In Ihrem Plädoyer hat sie die Erklärungen der Angeklagten nicht nur widerlegt, sondern regelrecht zerlegt.

Die Ermittlungen im Fall Elysium sind mit diesem Limburger Urteil noch lange nicht am Ende, im Gegenteil: Die Ermittlungen laufen weiter und werden auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. In der Anonymität des Darknet ist es aber für die Ermittler mühsam, den Tätern auf die Spur zu kommen. Und: Viele Fälle wurden an Ermittler im Ausland weitergeleitet, denn auf der Plattform hatten sich Nutzer aus aller Welt zusammengefunden.

Sendung: hessenschau, 07.03.2019, 19.30 Uhr