Mindestens 65 Menschen haben sich in einem Frankfurter Restaurant eine Magen-Darm-Erkrankungen zugezogen. Schuld könnte eine verbotene Gewürzpaste sein. Das Lokal wurde geschlossen.

Nach dem Besuch eines Restaurants in Frankfurt haben seit dem 3. April mindestens 65 Menschen eine Magen-Darm-Erkrankung erlitten, wie die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung erklärte.

"Nachdem uns die ersten Verdachtsfälle gemeldet wurden, haben die zuständigen Stellen sofort alle Maßnahmen ergriffen, um die Ursache so schnell wie möglich zu identifizieren", sagen Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) und Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP). Das Restaurant sei am 18. April von der Betreiberin freiwillig und ab dem 19. April amtlich geschlossen worden. Die meisten Betroffenen seien inzwischen wieder genesen.

Proben von Gewürzpaste, Erdnusssauce und Hähnchenpulver

Die Behörden vermuten, dass eine Gewürzpaste für die Erkrankungen verantwortlich ist. Der Betrieb sei zuletzt am 4. April routinemäßig durch die Lebensmittelüberwachung kontrolliert worden. Bei der Untersuchung sei der Restaurantbetreiberin untersagt worden, eine aufgefundene Gewürzpaste zu benutzen, die in Deutschland "nicht verkehrs- und verzehrfähig" ist. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass diese Gewürzpaste weiterhin benutzt wurde und die Ursache für die Magen-Darm-Erkrankungen ist.

Deshalb sei am 21. April eine Probe davon in einem Lager des Unternehmens in Dreieich genommen worden. Die Probe werde derzeit noch untersucht. Auch von einer möglicherweise in Frage kommenden Erdnusssauce sowie eines Hähnchenpulvers seien Proben gezogen worden. Bis auf Weiteres bleibe das Restaurant in Frankfurt geschlossen.