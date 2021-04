In einer Wohnanlage in Frankfurt hat es gebrannt. Ein Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden.

Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt-Bornheim am Freitagabend haben Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden. Der 67-Jährige lag in einem Appartement einer Anlage für betreutes Wohnen, wie es am Samstag im Bericht der Einsatzkräfte hieß. Ob er durch die Flammen ums Leben kam, ist unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 50.000 Euro. Das Feuer war im siebten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Wie es dazu kam, ist nicht geklärt.

