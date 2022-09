Frankfurt: Weil er zwei demente Senio- ren geschlagen haben soll, klagt die Staatsanwaltschaft einen 50 Jahre alten Altenpfleger an.

Ihm werde Misshandlung von Schutzbefohlenen zur Last gelegt, sagte eine Sprecherin am Freitag. In einem Heim im Westend habe er vergangenes Jahr eine 98-Jährige gehauen und gekniffen. Er wurde entlassen. Am nächsten Arbeitsplatz habe er eine 82-Jährige geboxt, so dass sie einen Bluterguss davontrug. Verhandelt werde ab Mitte Oktober vor dem Amtsgericht.