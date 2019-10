In Frankfurt ist in der Nacht zum Freitag eine 24 Jahre alte Frau getötet worden. Offenbar wurde sie erstochen – auf offener Straße.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Mann ersticht Frau mit Messer vor Supermarkt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat in der Nacht zum Freitag ein 43 Jahre alter Mann auf offener Straße vor einem Supermarkt im Frankfurter Stadtteil Bornheim mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine 24 Jahre alte Ex-Freundin eingestochen. Er traf sie am Hals, in der Brust und am Unterarm. Er verletzte die Frau so schwer, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.

Tatwaffe gemeinsam eingekauft

Den Angaben der Ermittler zufolge waren der Mann und die Frau zuvor gemeinsam in dem Supermarkt gewesen und hatten dort das Messer gekauft. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach dem blutigen Angriff nach Hinweisen von Zeugen in der Nähe des Tatorts festgenommen. Da er sich auch selbst ins Handgelenk geschnitten hatte, wurde er vorerst in ein Krankenhaus gebracht.

Sendung: hr-iNFO, 11.10.2019, 10 Uhr