Auf einer Großbaustelle in Frankfurt ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Drei Bauarbeiter wurden dabei leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Hafenstraße in Frankfurt, in der Nähe des Hauptbahnhofs, ist es am Montagvormittag zu einem Brand auf einer fast fertiggestellten Großbaustelle gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer in einem Vorraum eines Aufzugs im fünften Obergeschoss aus.

Dadurch wurden zwei Bauarbeiter in einem Lastenaufzug eingeschlossen und mussten befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Brand drei Personen leicht verletzt, sie wurden in eine Klinik gebracht. Auch nach dem Brand wurde das Gebäude nach weiteren Verletzten durchsucht.

Sendung: hr-iNFO, 10.08.2020, 14:00 Uhr