22-Jähriger in Lebensgefahr

22-Jähriger in Lebensgefahr Schwerverletzte bei Messerstecherei im Frankfurter Bahnhofsviertel

Schlägerei und Messer-Angriffe im Frankfurter Bahnhofsviertel: Dabei sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Menschengruppe war zuvor aufeinander losgegangen.

Audiobeitrag Audio Schwerverletzte nach Tumulten in Frankfurt Audio Großer Polizei-Einsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel Bild © 5vision.media Ende des Audiobeitrags

Bei einer Messerstecherei im Frankfurter Bahnhofsviertel sind am Montagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, schwebt ein 22 Jahre alter Mann in Lebensgefahr.

Vorher sollen ungefähr 30 Menschen aufeinander losgegangen sein, wie Augenzeugen der Polizei berichteten. Die Beamten fanden nach der Tat ein blutverschmiertes Messer. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.