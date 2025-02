Frankfurt: Frau in Gleis gestoßen - verletzt

Eine 36-Jährige hat eine 25-Jährige in die S-Bahn-Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen.

Veröffentlicht am 27.02.25 um 09:57 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Reisende zogen die 25-Jährige aus dem Gleisbereich, kurz bevor eine Bahn einfuhr. Sie wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtige wurde festgenommen und vorübergehend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.