Im Frankfurter Ostend ist in der Lagerhalle eines Recyclingbetriebs ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule löste auch in Nachbarkommunen Alarm aus.

Die Lagerhalle eines Recyclingbetriebs in der Intzestraße im Frankfurter Ostend ist in der Nacht zum Dienstag in Flammen aufgegangen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rauchwolke war auch am Himmel über den Nachbarkommunen zu sehen - und führte etwa in Offenbach, Schöneck und Nidderau (beide Main-Kinzig) zu Geruchsbelästigungen.

Automatische Brandmeldeanlagen lösten teilweise Alarm aus. Anwohner wurden dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht. Der Rauch war nach Messungen der Feuerwehr nicht giftig.

Löschroboter im Einsatz

Die Lagerhalle des Unternehmens ist einsturzgefährdet. Rund 120 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht vor Ort. Nach Angaben der Polizei haben sie den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Nun können die Einsatzkräfte mit Baggern und Radladern den Müll in der Halle auseinanderziehen. Unter anderem ist ein Löschroboter im Einsatz.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. In der Halle wird den Angaben zufolge Schrott und Hausmüll aller Art gelagert. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Erst Ende Mai hatte schon einmal ein brennender Müllhaufen auf einem Frankfurter Recyclinghof zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Es entstand ein Millionenschaden. Ursache für den Brand sollen möglicherweise nicht ordnungsgemäß entsorgte Akkus gewesen sein.