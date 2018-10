Ein Lastwagen ist im Frankfurter Ostend mit seinem Kranausleger an einer Fernwärmeleitung hängen geblieben. Der Fahrer musste aus der Kabine befreit werden.

Der Fahrer eines Kranwagens war am Freitagvormittag im Frankfurter Stadtteil Ostend unterwegs, als der Ausleger des Krans an einer Fernwärmeleitung, die in etwa fünf Metern Höhe verläuft, hängen blieb. Die Kabine des Lastzugs wurde dabei hochgebockt und stand etwa drei Meter in der Luft, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte mussten den Fahrer aus der Kabine befreien. Hierfür sei die Fahrertür mit einem Haken aufgehalten worden. Der Mann konnte dann über eine Leiter aus der Kabine klettern. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr vermutet einen Fahrerfehler als Unfallursache. Der Fahrer habe vor der Fahrt die Baggerschaufel benutzt. "Vermutlich hat er den Kranausleger vor der Fahrt nicht wieder ausreichend zusammengepackt", sagte der Feuerwehrsprecher.

Fernwärmeleitung beschädigt

Die Fernwärmeleitung wurde bei dem Aufprall beschädigt und musste vom Energieversorger Mainova abgestellt werden. Nach Angaben der Mainova ist die Leitung vorerst außer Betrieb. "Es handelt sich dabei um ein Nahwärmenetz, das vom Heizwerk in der Schielestraße mit Dampf versorgt wird", sagte eine Mainova-Sprecherin. Über die Leitung werde die Samson AG mit Wärme versorgt.

Die Polizei bezifferte den Schaden in einer ersten Schätzung auf etwa 250.000 Euro. Die Mainova prüft nun, wie die Leitung repariert werden kann. Die Mitarbeiter des Herstellers von Mess- und Regeltechnik müssen aber nicht im Kalten sitzen. Dem Unternehmen wird laut Mainova solange eine mobile Wärmeversorgung zur Verfügung gestellt.