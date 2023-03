Person von S-Bahn an der Hauptwache überrollt

Am S-Bahnhof Hauptwache in Frankfurt ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Person sei unter eine S-Bahn geraten, teilte die Polizei dem hr mit. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Station Hauptwache wurde komplett abgesperrt. Polizei und Rettungsdienste waren im Einsatz.

Der S-Bahnverkehr wurde zwischen kurz nach 20 Uhr und 22 Uhr gestoppt. Auch die U-Bahnen waren betroffen.