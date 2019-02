Eine Pistole auf der Toilette eines ICE-Zuges hat einen Großeinsatz am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens ausgelöst. Rund 700 Menschen mussten den Zug verlassen.

Eine Reinigungskraft der Bahn hatte die Waffe am Samstag an Bord des Zuges auf dem Weg von Dortmund nach München entdeckt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt erklärte, wurde der ICE gegen 15 Uhr am Airport-Fernbahnhof gestoppt und geräumt. Die Bild-Zeitung hatte zuerst von der Evakuierung berichtet .

Die Waffe sei nicht geladen gewesen, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Wie sie auf die Toilette kam, ist noch völlig unklar. Mit Hilfe von Sprengstoffspürhunden wurde der Rest des Zuges im Anschluss komplett durchsucht. Gefunden wurde dabei nach Angaben des Sprechers jedoch nichts.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.02.2019, 19.30 Uhr