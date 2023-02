In der Frankfurter Innenstadt ist es erneut zu einem queerfeindlichen Angriff gekommen.

Zwei junge Männer schlugen in der Nacht zu Samstag auf einen 19-Jährigen und seine 36-jährige Begleiterin ein, nachdem sie in einem Club in der Alten Gasse in Streit geraten waren, wie die Polizei am Sonntag meldete.

Die Angegriffenen hatten eigentlich einer körperlichen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen wollen und deswegen den Club verlassen. Sie erlitten beide leichte Verletzungen. Die Schläger flüchteten.