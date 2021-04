Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Frankfurt ist am Freitagabend ein Mann getötet worden.

Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag öffneten die Einsatzkräfte die brennende Wohnung im siebten Stock und fanden dort die Leiche des Mannes. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist nichts bekannt.