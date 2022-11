Frankfurts Polizeipräsident Müller hat seine Pläne für eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel konkretisiert. Sie soll in einem verhältnismäßig kleinen Gebiet gelten, in dem viele Delikte verübt werden.

Audiobeitrag Audio Polizei fordert Waffenverbot im Bahnhofsviertel Audio Razzia der Polizei unter möglichen Drogendealern im Frankfurter Bahnhofsviertel. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Nach der seit Mitte September intensivierten Präsenz im Frankfurter Bahnhofsviertel zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität hat die Polizei an diesem Mittwoch nun konkrete Pläne zur Einrichtung einer Waffenverbotszone vorgestellt. Gelten sollen diese täglich von 21 bis 5 Uhr.

Das Verbot soll waffenähnliche Gegenstände wie Messer jeglicher Art umfassen - soweit sie nicht bereits dem Waffengesetz unterliegen - sowie metallene, scharfkantige oder spitze Gegenstände, die als Schlag-, Stich oder Wurfwaffe eingesetzt werden können. Außerdem sollen nach den Plänen der Beamten alle Reizstoffsprühgeräte unter das Verbot fallen.

Einrichten müsste die Zone die Stadt Frankfurt. Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) sagte dem hr am Mittwoch, sie werde den Vorschlag der Polizei prüfen.

Zahl der Waffendelikte verdoppelt

Die Polizei möchte die Zone zwischen Mainzer Landstraße im Norden, Gutleutstraße im Süden, Weserstraße im Osten und Hauptbahnhof im Westen einrichten. "In diesem in Bezug auf die Fläche verhältnismäßig kleinen Bereich werden bis zu zwei Drittel der im Bahnhofsgebiet registrierten Gewaltdelikte verübt", teilten die Beamten mit. Die Zahl der Waffendelikte habe sich in dem Areal in den vergangenen drei Jahren von 102 im Jahr 2019 auf 239 im vorigen Jahr mehr als verdoppelt.

Bei einem großen Teil der Straftaten im Jahr 2021 seien Messer (102) oder Reizstoffsprühgeräte (109) verwendet worden. Die Täter seien meist männlich, unter 30 Jahre alt und würden durch ihr Verhalten gegenüber Passanten und Gewerbetreibenden auffallen, hieß es.

Hier soll das Waffenverbot gelten. Bild © hessenschau.de

Müller: Waffenverbotszone kein Allheilmittel

Frankfurts im Sommer ins Amt gekommener Polizeipräsident Stefan Müller sagte am Mittwoch, aus polizeilicher Sicht werde ein räumlich und zeitlich eng begrenzter Bereich sowohl den Sicherheitsbelangen als auch den alltäglichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht. "Insbesondere Messer spielen viel zu oft eine gefährliche Rolle bei nächtlichen Auseinandersetzungen", betonte Müller.

Zu vorgerückter Stunde und unter Alkoholeinfluss werde häufig alles eingesetzt, was mitgeführt werde, so Müller weiter. Je früher Waffen sichergestellt würden, desto besser, sagte er, räumte aber auch ein: Die Einrichtung einer Waffenverbotszone sei kein Allheilmittel, aber "ein zusätzlicher und wesentlicher Sicherheitsbaustein". Mehr Kontrollen seien nicht erforderlich, da die Polizeidichte im Bahnhofsviertel ohnehin hoch sei. Müller schlägt vor, die Verbotszone für einen Pilot-Zeitraum von zunächst drei Jahren einzurichten.

In der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde Anfang 2019 die erste Waffenverbotszone in Hessen geschaffen. In Kassel gibt es ebenfalls Überlegungen, eine solche Zone einzurichten.

Unterwegs im Frankfurter Bahnhofsviertel "Nachts wird einfach rumgeschrien, ohne Unterbrechung" Das Elend nimmt zu: Im Frankfurter Bahnhofsviertel gewinnen Drogen, Kriminalität und Müll immer mehr die Oberhand. Menschen aus dem Viertel erzählen, wie sie die Situation vor ihrer Haus- oder Ladentür wahrnehmen - und welche Folgen das für sie hat. Zum Artikel

Stadt schickt mehr Ordnungspolizisten

Die Frankfurter Polizei erhöhte zuletzt ihre Präsenz nach eigenen Angaben wegen der Straßenkriminalität und der vielen Beschwerden von Geschäftsleuten sowie Anwohnerinnen und Anwohnern. Die Beamten teilten mit, trotz der aus polizeilicher Sicht positiven Bilanz der ersten Wochen "bestehen im Bahnhofsgebiet weiterhin große Herausforderungen, die allein mit polizeilichen Mitteln nicht zu lösen sind". Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) kündigte Ende September an, die städtische Ordnungspolizisten im Bahnhofsviertel ebenfalls verstärkt Dienst schieben zu lassen.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen