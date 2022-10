Spurensicherung am Bahnsteig in der Frankfurter Hauptwache

Spurensicherung am Bahnsteig in der Frankfurter Hauptwache Bild © 5vision.media

Toter auf Bahnsteig in Frankfurter Hauptwache gefunden

Am S-Bahnsteig in der Hauptwache in Frankfurt ist ein 29 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei sicherte Spuren – der S-Bahnverkehr lief normal weiter.

Videobeitrag Video Frankfurt: Toter auf S-Bahnsteig in der Hauptwache gefunden Video Bild © 5vision.media Ende des Videobeitrags

Leichenfund am frühen Donnerstagmorgen in der Frankfurter Hauptwache: Am S-Bahnsteig ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 29-Jährigen.

Ein Mitarbeiter der Bahn hatte den Mann gegen 5 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei sperrte den Bereich am Gleis 3 ab und sicherte Spuren. Der Tote habe nicht auf den Gleisen, sondern auf dem Bahnsteig gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien noch keine Aussagen zur Todesursache möglich, sagte der Sprecher am Mittag.

Viele Pendlerinnen und Pendler bekamen den Polizeieinsatz in den Morgenstunden mit, der S-Bahnverkehr lief parallel zu den Ermittlungsarbeiten weiter. Die Spurensicherung wurde im Laufe des Vormittags beendet.