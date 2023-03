Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

In Frankfurt-Heddernheim ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ein Mann ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Vollbrand ereignete sich im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Antoninusstraße in Frankfurt-Heddernheim, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte.

Mehrfamilienhaus komplett evakuiert

Der Brand ereignete sich laut Polizeiangaben um etwa 19.30 Uhr. Etwa 15 Personen konnten aus dem sechsgeschossigen Haus evakuiert werden. Für eine Person kam die Hilfe zu spät: Ein Mann wurde in der Brandwohnung tot auf dem Bett gefunden. Eine weitere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Kurz nach 20 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten weitere zwei Stunden an.

Der Schaden werde auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.