Die Corona-Inzidenzen steigen weiter. Weil sie in Frankfurt und Offenbach seit Tagen über 100 liegen, verschärfen beide Städte ab Mittwoch die Regeln.

Seit vergangenem Samstag liegen die 7-Tage-Inzidenzen in Frankfurt und Offenbach dauerhaft über 100. Beide Städte verschärfen daher ab Mittwoch ihre Corona-Bestimmungen. In Offenbach lag der Wert am Dienstag bei 120, in Frankfurt bei 108.

In Frankfurt gilt ab Mittwoch die mittlerweile achte Allgemeinverfügung , wie die Stadt am Dienstagnachmittag mitteilte. Für Kontakte gibt es weiter keine Beschränkung. Ab 25 Personen gelten aber Veranstaltungsregeln: Veranstaltungen sind mit höchstens 100 Teilnehmern in Innenräumen und maximal 200 im Freien erlaubt. Durchgeimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Bei körpernahen Dienstleistungen ist fortan in Frankfurt eine FFP2-Maske Pflicht, außerdem in allen Gedrängesituationen ohne ausreichenden Mindestabstand. Im ÖPNV und in Geschäften gilt ohnehin eine Maskenpflicht, daran ändert sich nichts.

Die Schulen bleiben beim Präsenzunterricht in allen Klassen. Die Maske muss aber im Schulgebäude, im Klassenzimmer und auch am Sitzplatz getragen werden. Die Gastronomie darf mit Hygiene- und Abstandskonzept innen und außen öffnen. Auch Sportveranstaltungen, Kultur- und Freizeitangebote sowie Clubs können unter Auflagen weiter öffnen.

FFP2 in Offenbacher Bussen

Auch in Offenbach gelten ab Mittwoch strengere Corona-Regeln . Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, muss auch hier beim Friseur, in Kosmetiksalons und bei anderen körpernahen Dienstleistungen eine FFP2-Maske getragen werden.

Anders als in Frankfurt muss hier auch in Bussen und Bahnen eine FFP2- oder vergleichbare Maske getragen werden. In Geschäften wird die Kundenzahl abhängig von der Fläche begrenzt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht in vielen Bereichen einen negativen Test, zum Beispiel für die Gastronomie und für körpernahe Dienstleistungen.

Veranstaltungen werden wie in Frankfurt draußen auf 200 und drinnen auf 100 Menschen begrenzt. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Ab 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt eine Testpflicht. Alle Regeln der Stadt finden Sie hier in der Übersicht.

Kassel kurz davor

Frankfurt und Offenbach waren am Dienstag die beiden einzigen Kommunen in Hessen mit einer mehrere Tage dauernden 7-Tage-Inzidenz über 100. Kassel bewegt sich derzeit knapp um die 100er-Marke.

Für die Verschärfung der Regeln gibt es keinen Automatismus. Die Kreise und Städte müssen selbstständig Verfügungen erlassen. Sie können unter Umständen auch auf strengere Maßnahmen verzichten, wenn das Infektionsgeschehen auf einen lokal begrenzten Ausbruch zurückzuführen ist.

Eine Lockerung der Regeln wird geprüft, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter den entsprechenden Schwellenwert fällt. Darauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger nun auch in Frankfurt und Offenbach einstellen.