Hoher Schaden bei Brand in Frankfurter Wäscherei

Bei einem Brand in einer Wäscherei in Frankfurt-Unterliederbach ist in der Nacht zum Freitag ein Schaden von 120.000 Euro entstanden.

Das Feuer sei in einem Lagerraum im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit, und zügig gelöscht worden. Verletzte gab es nicht. Warum das Feuer ausbrach, wird noch ermittelt.