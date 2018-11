Wohnungsuchende in Frankfurt betroffen

Die Frankfurter Polizei ermittelt gegen einen Mann, der von zwei Dutzend potenziellen Mietern vorab hohe Summen kassierte - ohne dass die Wohnung ihm überhaupt gehörte. Seine Opfer lud er sogar zu einem Besichtigungstermin ein.

Wohnungen sind in Frankfurt ein rares Gut. Wer eine braucht, muss oft lange suchen oder tief in die Tasche greifen - und manchmal geraten Wohnungssuchende auch an Betrüger, die die Verzweiflung der Wohnungssuchenden ausnutzen. Aktuell ermittelt die Frankfurter Polizei gegen einen Mann, der von zwei Dutzend potenziellen Mietern vorab hohe Summen kassierte - ohne dass die Wohnung ihm überhaupt gehörte.

Bis Montag hatten bereits 25 Geschädigte Anzeige gegen den 39-Jährigen erstattet, wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 77.000 Euro. Die FAZ hatte zuvor über den Fall berichtet.

Betrüger war selbst Mieter in der Wohnung

Der Betrüger hatte demnach Ende September eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Internet inseriert und mehrere Interessenten zu einem Besichtigungstermin eingeladen. Noch vor Unterzeichnung eines Mietvertrags handelte er mit jedem unterschiedliche Bedingungen aus - mal eine Kaution, mal Abstand für Möbel oder eine Vorauszahlung. Laut Polizei war der Mann aber selbst nur Mieter in der Wohnung.

Erst als all diese Interessenten zur gleichen Zeit zu einer vereinbarten Schlüsselübergabe erschienen, wurde ihnen klar, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen waren.

Dass sich Betrüger an der Wohnungsnot in Frankfurt bereichern, ist nicht neu - regelmäßig gehen Anzeigen bei der Polizei ein. Dieser Fall sei aber dennoch besonders, sagte eine Polizeisprecherin: "Dass die Betrüger sogar zu einem Besichtigungstermin einladen, ist die absolute Ausnahme." Das Angebot sei mit 800 Euro preislich plausibel gewesen, vor Ort trafen die Opfer auf einen zuvorkommenden, eloquenten Mann, "bei dem man sich in guten Händen fühlt". Wohnungsuchende hätten den Betrug nur sehr schwer erkennen können.

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Immobilien-Betrug

Die übliche Masche von Wohnungsbetrügern läuft anonymer: Sie bieten Wohnungen im Internet an, die gar nicht existieren oder deren Bilder aus anderen Inseraten kopiert sind. Wenn es überhaupt persönlichen Kontakt gibt, dann in einem Café.

Die Polizei rät bei Wohnungsinseraten zur Vorsicht und dazu sich nicht unter Druck setzen zu lassen - und niemals in Vorkasse zu treten. Indizien für betrügerische Offerten: ein sehr günstiger Preis, lückenhafte Informationen, Fotos wie aus einem Katalog, Inserat in schlechtem Deutsch, ein ausländisches Bankkonto, kein Ansprechpartner - und eine nicht existierende Adresse.

Wer jedoch bereits auf einen Immobilien-Betrüger reingefallen ist, solle sich möglichst schnell an die Polizei und an die entsprechenden Immobilien-Portale wenden. Je schneller dies geschieht, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, den Betrüger zu überführen, so die Sprecherin.

Internet-Portale scannen Angebote auf Auffälligkeiten

Die Internet-Portale kennen das Problem und ergreifen meist selbst Maßnahmen, um betrügerische Anzeigen schnell wieder von ihren Seiten zu löschen. Bei Immowelt etwa überprüft ein eigens eingerichtetes Sicherheitsteam regelmäßig die Datenbanken auf Auffälligkeiten, wie ein Sprecher dem hr mitteilte. Ebenso lassen Mitarbeiter täglich Suchaufträge in Großstädte laufen, die anzeigen, wenn Größe der Wohnung und Preis nicht zusammenpassen.