Ausschreibung möglich Frankfurt will E-Roller-Konzept weiter verbessern

Trotz Anpassungen der derzeitigen Vorgaben für die vier E-Scooter-Anbieter in Frankfurt will die Stadt weiter am Konzept für den Verleih arbeiten.

Mit dem Ergebnis sei man trotz deutlicher Verbesserungen an den kostenpflichtigen Sondernutzungserlaubnissen für die vier Verleiher nicht zufrieden, teilte das Verkehrsdezernat mit. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten würde ein Auswahlverfahren wie eine Ausschreibung bieten - es werde parallel vorangetrieben.

Derzeit wird das Abstellen etwa auf Brücken und Grünflächen verboten. Die Zahl ist auf 12.000 Roller beschränkt.