Eine neue Einheit und neue Zuständigkeiten sollen die Stadt Frankfurt sauberer machen.

"#cleanffm Express" werde in den Randstunden, am Wochenende und an Feiertagen gegen außergewöhnliche Verschmutzungen und illegale Müllablagerungen im öffentlichen Raum kämpfen, teilten die Stadt und der Entsorger FES am Donnerstag mit. Außerdem soll es mehr Papierkörbe und mehr Reinigungen nach Bedarf mit einer zusätzlichen Investition von einer Million Euro geben.