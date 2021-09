Das Frankfurter Amtsgericht bietet als erstes Amtsgericht in Hessen seit Montag eine Online-Terminvereinbarung für Beratungsangebote an.

Das Verfahren soll eine höhere Anzahl an Beratungsterminen ermöglichen, wie das Amtsgericht in Frankfurt am Montag mitteilte. Außerdem sei dies ein weiterer Schritt zur Digitalisierung.