Der Vizepräsident am Amtsgericht Frank Richter leitet die ersten Prozesse mit der Video-Verhandlung am Freitag.

Der Vizepräsident am Amtsgericht Frank Richter leitet die ersten Prozesse mit der Video-Verhandlung am Freitag. Bild © hessenschau.de/Ariane Wick

Premiere am Frankfurter Amtsgericht: Zum ersten Mal in Hessen hat es eine Video-Verhandlung in einem Zivilprozess gegeben.

Videobeitrag Video zum Video Amtsgericht wird zum erstem digitalen Gerichtssaal [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Im Saal 160 steht an diesem Freitag ein zwar thematisch alltäglicher Zivilprozess auf der Tagesordnung: Fluggäste verklagen die Fluggesellschaft Ryanair. Kein neues Thema für das Amtsgericht Frankfurt, das mit dem Ab- und Anflug der Airline am Frankfurter Flughafen zuständig ist für solche Klagen. Die Verhandlung selbst ist jedoch alles andere als gewöhnlich.

Kläger, Anwalt des Klägers und der Anwalt der beklagten Fluggesellschaft sitzen nicht wie sonst üblich persönlich im Gerichtssaal, sondern sind via Videotechnik nach Frankfurt zugeschaltet. Der Anwalt des Klägers befindet sich am Freitagmorgen mit dem Fluggast in Köln, die Anwältin von Ryanair in ihrer Kanzlei in Hamburg, dennoch können sie am Prozess teilnehmen.

Ausgestattet für Videoverhandlungen: Mit dieser Technik wird der Ton im Gerichtssaal aufgezeichnet. Bild © hessenschau.de/Ariane Wick

Als einziger physisch vor Ort: Frank Richter, Vizepräsident des Amtsgerichts, der die Prozesse am Freitag leitet. Möglich macht das die neue Technik im Gerichtssaal. Mithilfe eines Bildschirms, einer Videokamera, einem Tablet-Computer zur Steuerung und zwei im Raum installierten Mikrofonen wird der Gerichtssaal 106 digital - und die Verhandlung, so ist die Hoffnung am Amtsgericht, effektiver.

Klagen-Flut zu Fluggastrechten beim Amtsgericht

Um die Richter und auch die Anwälte zu entlasten und um die Arbeit zu beschleunigen, startete das Amtsgericht Frankfurt am Freitag ein Pilotprojekt: In Zivilprozessen, bei denen Passagiere ihre Ansprüche nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung gegen Airlines geltend machen können, wird künftig testweise mit Video-Verhandlungen gearbeitet.

Gerade bei diesem Verfahrensthema sei eine Effizienzsteigerung dringend nötig, sagt Frank Richter, der maßgeblich an der Entwicklung der neuen Methode beteiligt war. 15.000 Fluggastrecht-Klagen seien in diesem Jahr beim Amtsgericht eingegangen, das entspreche knapp 60 Prozent aller Zivilrechtsklagen.

Methode soll Richter und Anwälte entlasten

Die neue Technik soll bei der Bearbeitung der Klageflut helfen, erklärt Richter: "Die Idee dahinter war eigentlich, dass wir gemerkt haben, dass es besonders in Fluggast-Verfahren sinnvoll wäre, wenn die gleichen Anwälte immer im Prozess auftreten und nicht anreisen müssen."

Es handele sich in den Verfahren oft um die gleichen Personenkonstellationen. "Wir hatten Anwaltskanzleien, die aus Berlin und Hamburg angereist sind oder Unterbevollmächtigte nach Frankfurt geschickt hatten, und das wollen wir ein Stück vermeiden. So kann man als Richter dann mit den Anwälten sprechen, die dann tatsächlich die Schriftsätze auch verfasst haben."

Den Anwälten erspare die neue Methode besonders Zeit, sie brauchen nicht mehr extra für das Verfahren anreisen. Ginge es in Frankfurt um Klagefälle, die sich gegen die Fluggesellschaft Ryainair richten, sei in den meisten Fällen die Kanzlei in Hamburg für die Bearbeitung zuständig. Diese habe auch schon mit der entsprechenden Technik aufgerüstet. Hierfür müssten die Anwaltskanzleien selber aufkommen.

Bei der eingesetzten Videotechnik im Gerichtssaal handelt es sich um eine spezielle Konferenzanlage der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung - die Verhandlung baue also auf hessischer Infrastruktur auf. Diese sei besonders sicher, sagt Florian Franke, Richter und Sprecher am Amtsgericht Frankfurt.

Hessen- und deutschlandweit einmalig

Hessenweit war der Prozessmorgen eine Premiere, vielleicht sogar deutschlandweit, sagt Franke. Ein ähnliches Projekt mit Video-Verhandlungen in einem solchen Ausmaß habe es bislang noch nicht gegeben: "In Einzelfällen ist das in Deutschland schon wohl in anderen Verfahren geschehen. Aber so wie wir das hier durchführen wollen, ist das einzigartig."

Drei Monate lang wird das Amtsgericht die Video-Verhandlungen mit vier Richtern in den Fluggastrecht-Zivilprozessen testen. Alle 15 Minuten werden nun jeden Freitagvormittag bis um 14 Uhr verschiedene Zivilprozesse zu Fluggastrechten als Video-Verhandlungen durchgeführt.

Kläger, deren Vertretung nicht über diese Technik verfügt, können trotz des neuen Angebots immer noch persönlich vor Gericht erscheinen. So kann es auch passieren, dass eine Verfahrenspartei im Bildschirm zu sehen, die andere persönlich anwesend ist. Dies war auch in den Prozessen am Freitag der Fall.

Das Gericht hofft auf feste Etablierung

Nach der dreimonatigen Testphase des Projekts sollen die Video-Verhandlungen auch auf andere Bereiche des Zivilprozesses ausgeweitet werden, kündigt Richter an.

Sein Weihnachtswunsch: Ein Sitzungsaal, der mit der entsprechenden Technik dauerhaft ausgerüstet ist. "Damit wird die Videoverhandlungen auch in den Regelbetrieb überführen können."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 20.12.2019, 16.45 Uhr