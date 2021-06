Apotheker wegen Abrechnungsbetrugs in Millionenhöhe vor Gericht

Wiederholter Fall in derselben Frankfurter Pharmazie?

Über vier Jahre hinweg soll ein Apotheker in Frankfurt Rezepte über teure Medikamente falsch abgerechnet und sich dadurch zehn Millionen Euro erschlichen haben. Nun steht er deswegen vor Gericht.

Ein Apotheker aus Frankfurt muss sich ab diesem Mittwoch wegen Abrechnungsbetrugs mit einem Schaden von rund zehn Millionen Euro vor dem Landgericht Frankfurt verantworten.

Wie aus der mehr als 1.100 Seiten umfassenden Anklageschrift hervorgeht, soll der 45-Jährige zwischen Januar 2010 und Dezember 2013 in großem Stil manipulierte Rezepte über hochpreisige Medikamente bei den Krankenkassen zur Abrechnung eingereicht haben - ohne die Mittel zuvor tatsächlich an Kunden ausgegeben zu haben.

Rezepte von Patienten abgekauft

Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen (ZBVKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt klagte den Apotheker 2019 wegen gewerbsmäßigem Betrug an.

Er soll Patienten Rezepte zu einem Teilbetrag des tatsächlichen Werts abgekauft oder gegen andere Arzneimittel und Kosmetika eingetauscht haben. Die Anklage legt dem Apotheker konkret 48 Fälle zur Last. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst sieben Verhandlungstage bis Mitte Juli angesetzt.

Zweiter Abrechnungsbetrug in derselben Apotheke?

Die betroffene Frankfurter Apotheke stand bereits im Jahr 2009 im Fokus von Ermittlungen der ZBVKG. Der damalige Inhaber - der Bruder des nun beschuldigten Apothekers - war mit derselben Betrugsmasche aufgeflogen.

Er soll von Februar bis Oktober 2009 ebenfalls Rezepte über hochpreisige Arzneimittel gegenüber Krankenkassen abgerechnet haben, obwohl er die Medikamente gar nicht an die Versicherten abgegeben habe.

Im Mai 2018 wurde der Mann in erster Instanz vom Landgericht Frankfurt wegen Betrugs in sieben Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Infolge der gegen ihn geführten Ermittlungen übergab der Mann die Apotheke im Januar 2010 an seinen nun vor Gericht stehenden Bruder.