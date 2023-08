Zehn Tag nach dem Lastwagenunfall an einer Eisenbahnbrücke in Frankfurt hat ein Gutachten deutliche Schäden an dem Bauwerk nachgewiesen.

Die Brücke bleibe vorerst gesperrt. Dadurch komme es weiterhin zu Verzögerungen auf einzelnen Strecken im Fernverkehr, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Frankfurt mit. Die durch einen Sattelschlepper verursachten Anfahrschäden seien so massiv, dass die Reparatur voraussichtlich zwei Monate dauern werde.

Die Eisenbahnbrücke, über die die zweigleisige Strecke "Frankfurt Stadion – Frankfurt Süd" sowie die eingleisige Verbindungskurve "Forsthaus – Frankfurt Niederrad» führen, bleibe für den Bahnverkehr zunächst weiter gesperrt. "Einzelne ICE/IC-Linien sind dadurch nach wie vor mit etwa 20 Minuten längerer Reisezeit auf alternativen Routen unterwegs", hieß es. Der S- und Regionalverkehr ist von der Brückensperrung weitgehend nicht betroffen.