Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften an der Ecke Nidda- und Karlstraße. Bild © 5vision.media

Ein Mann hat im Frankfurter Bahnhofsviertel mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, Straßen wurden gesperrt.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mehrere Menschen im Frankfurter Bahnhofsviertel mit einem Messer angegriffen haben soll. Laut einer Polizeisprecherin wurden vier Menschen durch den Angreifer verletzt, drei von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Tat habe sich gegen 9 Uhr ereignet.

Ermittelt werde nun, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfern gebe. "Ob sie sich kennen, ob es vorher einen Streit gab, das alles ist noch unklar", sagte ein Sprecher vor Ort. Die FAZ hatte zuvor mit Berufung auf Zeugenaussagen berichtet, der Angreifer habe sich seine Opfer offenbar wahllos ausgesucht. Das konnte die Polizei nicht bestätigen.

Straßen im Bahnhofsviertel großräumig abgesperrt

Auf dem Bürgersteig an der Ecke Niddastraße und Moselstraße war am Vormittag noch eine Blutlache zu sehen. Auch die Scheibe eines Cafés war blutverschmiert. Mehrere Mitarbeiter der Spurensicherung waren in weißen Ganzkörperanzügen unterwegs, um Hinweise zu sichern.

Bei ihren Ermittlungen setzte die Polizei auch eine Drohne ein, zudem wurden Zeugen befragt. Es wird zudem geprüft, ob es Videoaufzeichnungen gibt, auf denen Teile des Geschehens festgehalten wurde. Die fast menschenleeren Straßen im Bahnhofsviertel, dem Hotspot der Frankfurter Drogenszene, waren großräumig abgesperrt.

Die Beamten hatten nach der Festnahme über Twitter und Lautsprecherdurchsagen die Bevölkerung Entwarnung gegeben. "Es besteht keine Gefahr mehr", hieß es in einem Tweet.