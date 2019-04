An dieser Stelle an der an der Alten Brücke liegt die Bombe im Main.

An dieser Stelle an der an der Alten Brücke liegt die Bombe im Main. Bild © hr/ Tobias Lübben

Die Weltkriegsbombe im Main in der Frankfurter Innenstadt soll erst am Sonntag entschärft werden. Dabei ist noch unklar, welche Auswirkungen das auf Anwohner haben wird.

Während in Wiesbaden die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe schon laufen, wird es in Frankfurt erst am Sonntag spannend. Dort hatten Bauarbeiter am Dienstag eine Bombe im Main in der Innenstadt entdeckt. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg solle am Sonntag entschärft werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einen genauen Zeitplan gebe es allerdings noch nicht. Unklar ist auch, wie viele Anwohner von einer möglichen Evakuierung betroffen sind. Die zuständigen Gremien seien noch in Beratungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Bild © hessenschau.de

Die US-Fliegerbombe wiegt 250 Kilogramm und liegt nahe der Alten Brücke im Wasser. In direkter Umgebung sind der bei Touristen beliebte Römerberg, das Mainufer und das Museumsufer. Ein Zünder der Bombe sei noch intakt, ein zweiter nicht mehr, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei.

Für Schiffsverkehr teils gesperrt

Nach dem Fund der Bombe wurde der Schiffsverkehr am Dienstag kurzzeitig gesperrt, damit Taucher der Wasserschutzpolizei und des Kampfmittelräumdienstes die Bombe untersuchen konnten. Die Fundstelle wurde danach im Wasser mit zwei gelben Tonnen gesichert. Sie liegt aber nicht in der Fahrrinne der Schiffe.

Am Mittwochvormittag wurde der Main dann für weitere Untersuchungen noch einmal gesperrt. Dabei stellte der Kampfmittelräumdienst fest, dass es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Sendung: hr-iNFO, 11.04.2019, 11.00 Uhr