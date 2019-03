Die Verdachtsfälle auf Norovirus im Frankfurter Bürgerhospital haben sich am Samstag bestätigt. Das Krankenhaus bleibt daher bis auf Weiteres für Notfälle gesperrt. Auch einige Ärzte und Pflegekräfte sind von der akuten Magen-Darm-Erkrankung betroffen.

Das Bürgerhospital hatte am Freitag dem städtischen Gesundheitsamt 15 Patienten angezeigt, bei denen der Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Norovirus bestehe - Untersuchungen am Samstag bestätigten die Befunde, wie ein Sprecher des Bürgerhospitals mitteilte. Die Patienten blieben daher weiter in der Isolationspflege. Die ersten Patienten befinden sich laut Mitteilung aber bereits auf dem Weg der Besserung.

Betroffen sind von dem Verdacht auf die akute Magen-Darm-Erkrankung auch mehrere Mitarbeiter der Klinik. Sie wurden sicherheitshalber vom Dienst befreit. Nach Angaben vom Freitag handelte es sich um sechs Mitarbeiter, unter ihnen eine Oberärztin und ein Chefarzt. Die Fälle waren in der Abteilung Inneres sowie Chirurgie aufgetreten, die Intensivstationen sind nicht betroffen.

Am Sonntag wird Situation neu beurteilt

Am Sonntag werde die Lage neu beurteilt, teilte der Sprecher weiter mit. Möglicherweise hat sich die Situation bis dahin schon wieder gebessert. Beim Norovirus handele es sich zwar um eine sehr ansteckende Viruserkrankung. Sie heile aber in der Regel binnen zwei Tagen aus, hieß es in der Mitteilung.

Die Klinik hatte sich zudem bereits am Freitag bei der Leitstelle für Notfälle abgemeldet. Dabei soll es ebenfalls bis auf Weiteres bleiben. Angehörige, die einen Besuch im Bürgerhospital planen, sollen sich nach Angaben des Sprechers vorab telefonsich bei der Zentrale des Bürgerhospitals erkundigen, ob ein Besuch möglich ist. Das Bürgerhospital im Frankfurter Nordend ist eines der größten Krankenhäuser in der Stadt.

Sendung: hr-iNFO, 22.03.2019, 18 Uhr