Aus Ärger über laute Schulkinder hat ein Frankfurter Busfahrer eine rabiate Vollbremsung hingelegt und dadurch mehrere Fahrgäste verletzt. Nun wurde der Mann verurteilt – trotz tierischer Ausreden.

Am Ende konnte auch eine angebliche Katze den angeklagten Busfahrer nicht mehr vor einer Verurteilung bewahren. Das Amtsgericht Frankfurt verdonnerte den 38-Jährigen am Montag wegen einer rabiaten Vollbremsung, bei der mehrere Fahrgäste in einem Linienbus verletzt wurden, zu 7.200 Euro Geldstrafe (360 Tagessätze) und vier Wochen Fahrverbot.

Das Gericht bestätigte damit die Anklage, die auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie vorsätzliche Körperverletzung lautete (AZ 4640 Js 201887/18).

Durchsage, Vollbremsung, Weiterfahrt

Der Busfahrer war im vergangenen September im Stadtteil Bergen-Enkheim laut Gericht aus Ärger über lärmende Schulkinder plötzlich und ohne Vorwarnung auf die Bremse gegangen. Eine Schülerin sowie zwei Frauen stürzten auf den Boden und zogen sich Verletzungen zu. Trotz allem setzte der Mann die Fahrt fort. Zuvor hatte er mehrfach ohne Erfolg die Kinder über Durchsagen zur Ruhe aufgefordert.

Vor Gericht gab der Fahrer nun an, eine plötzlich über die Fahrbahn huschende Katze habe ihn zur Vollbremsung gezwungen. Von dem Tier aber sprach er vor Gericht zum ersten Mal, so dass ihm diese Version nicht abgenommen wurde. Stattdessen stellten die Anklagevertreterin und auch die Amtsrichterin fest, dass ein Busfahrer, der Schulkinder fahre, eine "gewisse Stressresistenz" haben müsse, "sonst ist er in diesem Beruf fehl am Platz".

