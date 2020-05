Die Feuerwehr hat neun Katzen aus einer brennenden Wohnung in Frankfurt gerettet.

Das Feuer war am Freitag aus noch unbekannter Ursache in der Küche der menschenleeren Wohnung ausgebrochen. Es war schnell gelöscht, doch für eine Katze kam die Rettung zu spät. Die anderen Katzen kamen in eine Tierklinik.