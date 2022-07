Frankfurter Forscher entdecken mehr Mikroplastik am Meeresgrund

In der Tiefsee

Der Meeresgrund der Tiefsee ist noch stärker mit Mikroplastik belastet als bisher angenommen.

Das haben Forscher der Senckenberg-Gesellschaft sowie der Universität in Frankfurt und des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven herausgefunden. In 2016 im Westpazifik genommenen Proben seien pro Kilogramm Sediment 215 bis 1.596 Plastikteilchen gefunden worden.

Die Senckenberg-Gesellschaft warnte, die biologische Vielfalt sei durch die Verschmutzung stark gefährdet. Jedes Jahr gelangen schätzungsweise 2,4 bis 4 Millionen Tonnen Plastik ins Meer.