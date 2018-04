zum Artikel Parallelen zur Brandserie von Holzbauten : Begegnungsstätte "Blaues Haus" in Frankfurt abgebrannt

Frankfurt: Geht die Serie von Brandstiftungen in Frankfurt weiter? In der Nacht zum Sonntag ist mit dem "Blauen Haus" am Mainufer erneut ein Holzbau in Flammen aufgegangen - die Umstände wirken verdächtig. [mehr]