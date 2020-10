Die B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs wird sich bald in eine große Baustelle verwandeln.

Der geplante Umbau der unterirdischen Ladenpassage beginne am 12. Oktober, berichtete die FR am Donnerstag. Der voraussichtliche Abschluss der Modernisierung war bisherigen Angaben zufolge für Ende 2024 geplant. Die Bahn wollte den Bericht am Donnerstag nicht kommentieren.