Schon wieder ein Bombenfund in Frankfurt - dieses Mal im Osthafen. In der Nacht soll die Bombe entschärft werden. Kurios: Die Bombe steckte in einer Lkw-Ladung Erdreich, die in einem Entsorgungsbetrieb abgeladen wurde.

Für Frankfurt ist es bereits die zweite Evakuierungsaktion in dieser Woche. In einem Entsorgungsbetrieb im Frankfurter Osthafen war am frühen Freitagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden.



Laut Regierungspräsidium handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe. Die Bombe war mit einer Lkw-Ladung Erdreich an den Fundort gekommen. Offenbar war der Sprengkörper, der über einen Zünder verfügt, vorher nicht bemerkt worden.

Damit die Entschärfung der Bombe ab Mitternacht beginnen kann, wurde der Bereich um die Bombe geräumt.

Der Kampfmittelräumdienst hat den Evakuierungsradius auf 700 Meter festgelegt. Bis 20 Uhr musste die Sperrzone von allen Anwohnern und Menschen, die dort ihren Arbeitsplatz haben, geräumt werden. Betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr etwa 500 Personen. Unter der Nummer 069/212-111 richtete die Stadt ein Bürgertelefon ein.



In der Sperrzone liegen hauptsächlich Gewerbebetriebe. Auch eine Wache der Frankfurter Feuerwehr liegt im Evakuierungsbereich. Ihre Feuerwehrleute zogen auf andere Wachen um.

A661 voll gesperrt

Auch ein Teil der A661 führt durch die Sperrzone. Die Autobahn wurde ab 23 Uhr in Richtung Bad Homburg ab Taunusring und Richtung Neu-Isenburg ab Eissporthalle gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, war zunächst nicht abzusehen.

Für Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst ist es bereits der dritte Einsatz innerhalb einer Woche. Erst vergangenen Dienstag und Mittwoch mussten rund 1.400 Frankfurter ihre Wohnungen verlassen, weil an der Grenze der Stadtteile Riederwald und Seckbach eine 50-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurde. Der Kampfmittelräumdienst brauchte dafür zwei Versuche.

Im Februar war im Frankfurter Stadtteil Gallus ebenfalls eine 50 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Damals mussten 9.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Auch die Hallen des Frankfurter Messegeländes waren teilweise betroffen.

Im vergangenen September wurde nach dem Fund einer tonnenschweren Bombe nahe des Uni-Campus die bisher größte Evakuierung der Nachkriegszeit in Deutschland angeordnet. Mehr als 60.000 Frankfurter mussten vorübergehend aus ihren Wohnungen. Auch mehrere Kliniken und Altenheime mussten geräumt werden, darunter die größte Entbindungsklinik der Stadt.