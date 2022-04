Frankfurter Polizeipräsident Bereswill geht in Ruhestand

Festakt Frankfurter Polizeipräsident Bereswill geht in Ruhestand

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill geht in den Ruhestand.

Zu dem Festakt am Dienstagnachmittag im Polizeipräsidium in Frankfurt wird auch Hessens Innenminister Beuth (CDU) erwartet. Bereswill ist seit 47 Jahren Polizist und steht seit 2014 an der Spitze des größten Polizeipräsidiums im Bundesland.