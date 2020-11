Glühwein und Lebkuchen gibt es in diesem Jahr nicht auf dem Römerberg. Auf Weihnachtsstimmung müssen die Frankfurter dennoch nicht verzichten - der ursprünglich buschige Bertl soll's richten. Beim Aufbau musste die Fichte allerdings Federn lassen.

Weihnachtsbaum auf dem Römerberg angekommen

Der stattliche Österreicher ist endlich in Frankfurt angekommen: Die Feuerwehr stellte den Weihnachtsbaum namens Bertl am Donnerstagvormittag auf. Dabei knickten allerdings einige Äste ab und der Baumstamm musste noch ein Stück weit abgesägt werden. Trotz Schlagseite wird Bertl in diesem Jahr coronabedingt das einzige weihnachtliche Zeugnis auf dem Römerberg sein.

"Ich denke, dass er im Laufe des Tages stehen wird", sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstagvormittag. Der Baum stammt aus dem Gröbminger Land in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein und ist 21 Meter hoch. Bereits für den Transport habe der Baum gekürzt werden müssen, da seine Äste sehr ausladend seien.

Bertl in geheimer Mission

Bertls Ankunft war übrigens geheim: Die Stadt befürchtete, dass zu viele Schaulustige beim Aufstellen der Fichte dabei sein wollten. Bilder von Menschenmengen, "wie wir das sonst haben auf dem Römerberg, wenn der Baum kommt", werde es in diesem Jahr nicht geben, so die Sprecherin.

Das Richtfest fand am Mittag statt. Aufgrund der Corona-Pandemie bat die Stadt allerdings darum, der Zeremonie erst einmal fernzubleiben. "Jeder hat sechs Wochen Zeit, Bertl einen Besuch abzustatten", mahnte die Sprecherin.

Da war Bertl noch buschig: Die Fichte in ihrer österreichischen Heimat. Bild © Frankfurt Tourismus

Im vergangenen Jahr war der Weihnachtsbaum bereits Ende Oktober aufgestellt worden - und wie schon die Jahre zuvor war er etwas derangiert. Weil es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt gibt und deswegen keine Buden aufgebaut werden müssen, wurde der Termin nach hinten verschoben. Einmal in der Vertikale, muss der Baum noch einige Tage aushängen, bevor er wohl Anfang der kommenden Woche bereit zum Schmücken ist.

Nach Ansicht von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist es für den Baum aus Österreich "ein Glücksfall", in Frankfurt zu sein. Die Fichte sollte aufgrund einer anstehenden Bachsanierung sowieso gefällt werden. Nun werde Bertl "bei uns in Frankfurt mit vielen tausend Lichtern zum Frankfurter Weihnachtsbaum geadelt".

