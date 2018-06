Norovirus breitet sich in Ferienanlage aus

In einer Thüringer Ferienanlage sind 45 Schüler und Betreuer am Norovirus erkrankt, darunter eine Gruppe aus Frankfurt. 20 Personen kamen mit schweren Symptomen ins Krankenhaus. Bislang weiß man nur, woher das Virus nicht kam.

Krankenbett statt Spaß und Ausgelassenheit hieß es in dieser Woche für zahlreiche Besucher einer Ferienanlage im thüringischen Rauenstein. 45 Gäste, darunter hauptsächlich Schüler und einige Betreuer, sind am Norovirus erkrankt. Diesen Verdacht habe das Klinikum im bayerischen Coburg mittlerweile bestätigt, teilte das Landratsamt im thüringischen Sonneberg am Donnerstag mit.

Brechdurchfall, Bauchschmerzen, Fieber

Bereits am Montag waren erste Personen krank geworden. Sie klagten über Übelkeit, Bauchschmerzen, Brechdurchfall, Fieber und Kreislaufprobleme. Im Laufe der Woche breitete sich die Krankheit immer weiter aus. Eine der insgesamt drei beherbergten Schülergruppen kommt aus Frankfurt.

"Das ist alles seit Montag so entstanden und wurde dann epidemieartig immer größer", sagte Katharina Hellwig, eine Betreuerin der Frankfurter Gruppe: "Plötzlich waren es knapp 30 Jugendliche und die Anzahl ist jetzt steigend." Insgesamt befanden sich in den Häusern 154 Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren.

20 mussten ins Krankenhaus

20 Erkrankte kamen mit schweren Symptomen ins Krankenhaus. Die übrigen wurden in der Ferienanlage behandelt. Die Schülerinnen und Schüler seien stabil, hieß es. Alle in der Umgebung verfügbaren Notarztwagen und Sanitäter wurden zu der Ferienanlage geschickt.

Auch das Gesundheitsamt sowie das Veterinär- und Lebensmittelamt waren vor Ort. Das Landratsamt richtete vorübergehend eine Quarantäne-Zone ein. Diese wurde inzwischen wieder aufgehoben.

Lebensmittel-Lieferant überprüft

Woher das Virus kam, ist noch unklar. Eine Firma, die die Anlage mit Lebensmitteln versorgt, wurde überprüft. Es habe aber keine Beanstandungen gegeben, sagte ein Sprecher des Landratsamts.

Auch der Rücktransport der Schüler war zunächst nicht geklärt. "Unser Busunternehmen hat erst wieder am Sonntag Zeit", sagte Hellwig. "Das heißt, es müssten alle abgeholt werden, und nicht jeder hat ein Auto. Wir sind ratlos. Es ist sehr, sehr schwer, das zu organisieren", so die Betreuerin.

Im Februar war eine Schule in Dreieich (Offenbach) wegen Norovirus-Verdachts mehrere Tage geschlossen worden. Rund 90 Kinder und Lehrer waren erkrankt. Noroviren können heftige Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Gefährlich sind sie vor allem für ältere Menschen und solche mit geschwächtem Immunsystem.